Сын ударил отца ножом из-за компьютерной игры

Житель Италии был госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с сыном, который не выдержал советов отца во время игры в приставку, сообщила полиция.

Отец получил удар в шею 40-сантиметровым ножом от своего сына 16-летнего Марио в процессе обсуждения тактики в футбольном симуляторе FIFA 2009. Как сообщает полиция, он решил порекомендовать сыну более продуктивную схему игры, а после, недовольный ответом, переключил телевизор на прием телепрограмм.

Марио сходил за ножом на кухню, ударил им отца, после чего вернул нож на место, предварительно смыв с него кровь. После случившегося подросток заперся в своей комнате и не пытался оказать сопротивление аресту. По словам матери, приставку Марио получил в подарок на день рожденья всего четыре дня назад, пишет «Газета.ru».