Сын смертельно ранил отца на охоте в Гомельском районе

Новости Беларуси. Несчастный случай произошёл во время охоты у деревни Папанин Гомельского района. 21-летний парень выстрелом из охотничьего ружья смертельно ранил своего 43-летнего отца. По предварительной информации молодой человек стрелял на шорох в кустах.



Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, в октябре в Брестской области охотник застрелил пассажира авто, проезжавшего мимо. Отца лишились сразу трое мальчишек. Пуля пробила заднее стекло машины и попала в шею. Друг вспоминает: Александр умер в салоне автомобиля по пути в больницу (смотрите видео).