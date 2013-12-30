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Сын смертельно ранил отца на охоте в Гомельском районе

30 декабря 2013 17:21
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Новости Беларуси. Несчастный случай произошёл во время охоты у деревни Папанин Гомельского района. 21-летний парень выстрелом из охотничьего ружья смертельно ранил своего 43-летнего отца. По предварительной информации молодой человек стрелял  на шорох в кустах.

Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, в октябре в Брестской области охотник застрелил пассажира авто, проезжавшего мимо. Отца лишились сразу трое мальчишек. Пуля пробила заднее стекло машины и попала в шею. Друг вспоминает: Александр умер в салоне автомобиля по пути в больницу (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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