«Связали скотчем, заклеили глаза и рот». Студенты избили соседа по общежитию и выложили видео в Сеть
Студенты-неформалы связали, а затем избили соседа по общежитию, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Видео с кадрами издевательств над парнем оперативники обнаружили в социальных сетях. Сообщить о случившемся потерпевший стыдился. Молодой человек в отличие от соседей – бесконфликтный, поэтому – предполагают в милиции – и стал жертвой хулиганов!
Последние хотели заработать авторитет, показать превосходство.
Между тем, некоторые из обидчиков уже попадали в поле зрения милиции за распространение нацистской символики и экстремистских материалов.
Каждому из участников нападения угрожает наказание вплоть до 6 лет тюрьмы.
Сотрудник ГУБОП:
Шестеро учащихся сельскохозяйственного колледжа связали скотчем, заклеили глаза и рот своему однокурснику, после чего вытащили его в коридор на всеобщее обозрение и таскали парня по полу, нанося удары ему по голове.