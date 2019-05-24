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«Связали скотчем, заклеили глаза и рот». Студенты избили соседа по общежитию и выложили видео в Сеть

24 мая 2019 10:12
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Студенты-неформалы связали, а затем избили соседа по общежитию, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Видео с кадрами издевательств над парнем оперативники обнаружили в социальных сетях. Сообщить о случившемся потерпевший стыдился. Молодой человек в отличие от соседей – бесконфликтный, поэтому – предполагают в милиции – и стал жертвой хулиганов!

«Связали скотчем, заклеили глаза и рот». Студенты избили соседа по общежитию и выложили видео в Сеть-1

Последние хотели заработать авторитет, показать превосходство.

«Связали скотчем, заклеили глаза и рот». Студенты избили соседа по общежитию и выложили видео в Сеть-4

Между тем, некоторые из обидчиков уже попадали в поле зрения милиции за распространение нацистской символики и экстремистских материалов.

«Связали скотчем, заклеили глаза и рот». Студенты избили соседа по общежитию и выложили видео в Сеть-7

Каждому из участников нападения угрожает наказание вплоть до 6 лет тюрьмы.

«Связали скотчем, заклеили глаза и рот». Студенты избили соседа по общежитию и выложили видео в Сеть-10

Сотрудник ГУБОП:
Шестеро учащихся сельскохозяйственного колледжа связали скотчем, заклеили глаза и рот своему однокурснику, после чего вытащили его в коридор на всеобщее обозрение и таскали парня по полу, нанося удары ему по голове.

«Связали скотчем, заклеили глаза и рот». Студенты избили соседа по общежитию и выложили видео в Сеть-13

# Хулиганство # происшествия

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