«Связали скотчем, заклеили глаза и рот». Студенты избили соседа по общежитию и выложили видео в Сеть

Студенты-неформалы связали, а затем избили соседа по общежитию, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Видео с кадрами издевательств над парнем оперативники обнаружили в социальных сетях. Сообщить о случившемся потерпевший стыдился. Молодой человек в отличие от соседей – бесконфликтный, поэтому – предполагают в милиции – и стал жертвой хулиганов!