Сводный отряд МЧС Беларуси завершает спасательную операцию в России и возвращается домой

Белорусские спасатели продолжают бороться с огнем в Рязанской области. За минувшие сутки они ликвидировали 8 возгораний и продолжают патрулировать опасные территории. А вот наш вертолет МЧС уже сегодня вечером планирует вернуться домой.

Жители Рязани сегодня наконец-то смогли вздохнуть с облегчением: воздух на городом хоть и далек от кристально чистого, но смог уже не тот, что был. Да и утро началось после кратковременного, но такого долгожданного дождя — первого за полтора месяца жары.

Оптимистичные сводки МЧС: спасатели локализовали два крупнейших очага пожара — возле деревни Рябиновка и в Окском государственном заповеднике. На территории, вверенной белорусским огнеборцам массовые работы по тушению пожаров завершены, сейчас ведется мониторинг еще тлеющих территорий. Задача — не дать огню разгореться вновь от порывов ветра.

В целом же, подразделения МЧС из Беларуси со своей задачей справились. Сегодня, по сути, — последний рабочий день наших спасателей на российской территории. Федеральные власти решили, что ситуация стабильна, и помощь больше не нужна. Страну уже покинули спасатели из Турции, Азербайджана, завтра уедут поляки. Белорусский вертолет также уже возвращается на родину. Наземные расчеты выдвинутся домой уже в четверг.

В целом же по России продолжают гореть около 150 тысяч гектаров лесов и торфяников. Наиболее в сложная ситуация — в Свердловской области. В центральную же часть России вместе с атлантическим циклоном постепенно приходят похолодание и дожди.