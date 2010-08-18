Сводный отряд МЧС Беларуси собрался на торжественное построение перед отъездом из Рязанской области

Белорусские спасатели возвращаются домой. Накануне вечером они завершили работу в Рязанской области России.

Напомним, для работы белорусам было определено 7 пожароопасных участков. Самый отдаленный из них находился почти в 150 километрах от места дислокации. Только за прошедшие сутки сводный отряд МЧС Беларуси ликвидировал 8 лесных и торфяных пожаров. Сегодня белорусы готовятся к отправке домой.

Сегодняшнее утро для 143 белорусских спасателей в Рязанской области началось со сборов. Работа в горящих лесах России для сводного отряда МЧС Беларуси завершена.

В 7 утра расчеты сняты с боевого дежурства и собрались на базе в Национальном парке «Мещёра». Во второй половине дня будут подведены окончательные итоги работы белорусских спасателей на Рязанщине. А в 14 часов по минскому времени на главной площади города начнется торжественное построение сводного отряда. Поблагодарить белорусов за выполненную работу планируют губернатор Рязанской области и представители командования МЧС России.

Международная помощь из страны уходит, однако стихия окончательно не побеждена: огонь бушует на десятках тысяч гектаров. Но федеральные власти уверены, что справятся своими силами. И все же главная надежда сейчас — на холодный фронт с Атлантики. Он должен принести спасительные дожди.

Около 13 часов по минскому времени вертолет МЧС Беларуси, который также участвовал в тушении лесных пожаров в Тамбовской области, приземлился в аэропорту «Липки» под Минском.

За доблестный труд семеро наших летчиков награждены медалями МЧС России.