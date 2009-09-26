Свидетели: Маленькая девочка наполовину была в автобусе, наполовину – на улице

- Бабушке зажало руки, но она смогла достать их из двери. У ребенка ножки оказались полностью зажаты. Девочка была наполовину на улице: висела головой вниз, а ручками пыталась тормозить по асфальту. Она очень сильно кричала, но автобус продолжал ехать, - пишет «КП» со ссылкой на свидетеля. - Пассажиры остановили автобус и бросились на помощь. Через некоторое время прибежала мама девочки, схватила ребенка на руки и унесла домой.
Ведущий инженер автопарка №4, к которому относится маршрут №49, Иван Котов пересказал «КП» версию водителя.
- Наш водитель говорил, что стоял на остановке, потом закрыл дверь и услышал крики в салоне. - Когда он отрыл дверь, то в салоне сидела девочка и плакала. Бабушка забрала девочку и ушла.
У трехлетней Ани тупая травма живота, грудной клетки, ссадины и ушибы. ГАИ проводит проверку.