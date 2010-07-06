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Светофоры на проспекте Победителей на время сошли с ума

06 июля 2010 14:57
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Новый взгляд на безопасное движение. Трехглазые постовые засветились в неоднозначном амплуа.

То ли случайность, то ли закономерность, но атмосферный плюс (+36) 5 июля облюбовал исключительно проспект Победителей. И если прохожим – куда ни шло, светофоры хватил солнечный удар. Подмигивали одновременно и красным, и зеленым, а водители хоть и не сбились с пути, загадочный цветодуэт не рассекретили. Прямо по курсу цветорегулировщикам и вовсе пришлось уйти на карантин – без контроля остались сразу несколько кварталов от Немиги до Мельникайте.

# происшествия # Фотофакт

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