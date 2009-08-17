Свадьба в Гродненском районе завершилась трагедией

В деревне Кодевцы Гродненского района ссора между сельчанами привела к убийству.

В стане гостей между двумя сельчанами возникла ссора. Чтобы утихомирить мужчин, одного из них пришлось выгнать. Прощать подобное обиженный гость не стал, подкараулил обидчика на улице, когда тот возвращался домой, и начал избивать. Причиненные травмы оказались несовместимы с жизнью - пострадавший скончался на месте. По заключению эксперта, смерть наступила от травматического шока и обильного кровотечения.



Выместив злобу, 36-летний мужчина вернулся домой, переоделся и спокойно лег спать. Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА.