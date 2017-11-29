Супругов из Могилева обвиняют в махинациях с 16 квартирами на сумму в 526 тысяч рублей

Новости Беларуси. Супруги из Могилева обвиняются в незаконных сделках с недвижимостью.
По информации УСК по Могилевской области, 50-летний мужчина и его 48-летняя жена с июня 2008 по январь 2017 осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность с недвижимостью.
Супруги искали квартиры, жители которых были малоимущие, одинокие и социально-уязвимые граждане. После семья вступала в доверительные отношения с владельцами квартир и под предлогом обмена склоняла их к незаконным сделкам. Обвиняемые обещали предоставить другое жилье и выплатить разницу между стоимостью недвижимости.
Было выявлено 16 подобных эпизодов.
Жилплощади супружеская пара оформляла на себя и на своих родственников.
Сумма незаконных сделок составила 526 тысяч рублей.
Семье предъявлено обвинение по статьям УК РБ «мошенничество, совершенное в крупном размере и незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере».
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 60 тысяч рублей.
Мужчина находится под стражей, а к его супруге применена мера пресечения в виде личного поручительства.
Дело направлено в суд.
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