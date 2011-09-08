Судебный исполнитель в Эстонии продал трехкомнатную квартиру русской женщины-зайца

Как сообщает газета Ohtuleht, шесть лет назад Светлану Григоренко оштрафовали за безбилетный проезд, она была также оштрафована за нарушение правил дорожного движения, в результате образовался долг в 3200 евро.

«Я не понимаю, почему для погашения долга пришлось продавать квартиру, хотя продажа находившегося в ней имущества покрыла бы долги», - пожаловалась газете Григоренко, которая последние недели вынуждена ютиться у знакомых. Она не оспаривает штрафы, но намерена подать в суд на судебного исполнителя, лишившего ее крова.

Между тем судебный исполнитель Катрин Веллет сказала, что арест и продажа прочего имущества слишком хлопотны и неэффективны. Она объясняет решение о продаже жилья тем, что у женщины на погашение долга было пять лет, ей направлялись приглашения и письма, на которые та не отвечала.