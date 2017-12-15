Новости Беларуси. Судебная коллегия Верховного суда отклонила ходатайства обвиняемых по резонансному уголовному делу «черных риелторов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Судебная коллегия Верховного суда отклонила ходатайства обвиняемых по резонансному уголовному делу «черных риелторов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фигуранты просили провести дополнительные экспертизы и вызвать на допрос некоторых свидетелей. Суд продолжает рассматривать дело в апелляционном порядке. Большинство обвиняемых просят смягчить наказание и направить дело на пересмотр. Напомним, приговор участникам преступной группы был вынесен в июле 2017 года Могилевским областным судом.
Главному фигуранту дела и его подельнику назначили исключительную меру наказания – смертную казнь. Еще двоих приговорили к 22 и 24 годам лишения свободы (подробности).
По материалам дела, обвиняемые совершали преступления на протяжении 6 лет. Искали одиноких людей в тяжелом материальном положении, вынуждали продавать недвижимость в обмен на новую. А после жертв спаивали алкоголем и жестоко убивали.
«Не знаю, как это можно простить»: комментарии родственников погибших
Тела захоранивали на одном из сельских кладбищ Могилевского района в заранее выкопанных могилах. Некоторые из жертв были погребены заживо.
Возможно, ваш брат еще жив был, когда его хоронили: шокирующие подробности в деле черных риелторов из Могилева