Судьба белоруски с затонувшего в Волге теплохода «Булгария» до сих пор неизвестна

Двухпалубный теплоход «Булгария», следовавший из города Болгар в Казань затонул 10 июля в трех километрах от берега. На 20-метровой глубине.

…На борту «Арабеллы» - около восьми десятков человек. Судно привезло практически всех, кому удалось выжить. Среди них есть и один белорус. Он тоже числится в списках спасенных. Сами списки, по словам людей с затонувшей «Булгарии», могли быть и длиннее.

Потерпевшие:

Два корабля вообще не остановились. Мы им махали-махали! Проходил «Волга-Невск» сине-голубой с большими бортами — прошел мимо, вообще не остановился.

Всего на борту теплохода было два гражданина Беларуси. Это супружеская пара. 65-летний мужчина сейчас у родственников в Казани, женщина до сих пор числится пропавшей без вести.

Сотрудники белорусской дипмисии в Татарстане продолжают отслеживать всю информацию, которая поступает от российских спасателей.

Специалисты сегодня озвучили одну из основных версий причины трагедии — это перегрузка судна. Теплоход, рассчитанный на 140 мест, в этот рейс увез почти две сотни людей. К слову, спасенный белорус тоже не значился в официальных списках пассажиров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



По факту происшествия в акватории Волги возбудили уголовное дело. Завтра в Татарстане объявлен День траура по погибшим в крушении теплохода.

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находились двое белорусов

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находилось 199 человек