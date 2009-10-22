Суданец пытался угнать пассажирский самолет, угрожая пластиковым ножом

Египетскими силами безопасности предотвращена попытка угона самолета авиакомпании Egypt Air, следовавшего по маршруту Стамбул-Каир.

Вечером в среду, 21 октября, после вылета лайнера из воздушного пространства Турции к бортпроводникам подошел гражданин Судана в состоянии сильного алкогольного опьянения и, угрожая ножом, потребовал изменить маршрут движения самолета в сторону Иерусалима.

Находившимся на борту сотрудникам силовых структур удалось обезвредить несостоявшегося угонщика, связав его и изъяв у него нож, который он взял из набора с обедом, предлагаемым во время полета пассажирам.

Самолет благополучно приземлился в Каире. Хулиган будет передан суданским силам безопасности, сообщает NEWSru.com.