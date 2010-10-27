Суд Слуцкого района вынес несколько приговоров за незаконное использование чужих банковских пластиковых карточек

Работница Слуцкого консервного завода Татьяна Назырова сначала подсмотрела у коллеги пин-код, когда та снимала деньги в банкомате, а затем пробралась в бытовку и похитила пластиковую карточку. Дальше последовали незаконные снятия наличности в банкоматах и оплата за мобильные телефоны.

Житель же Слуцка Денис Бедный вместе с товарищем распивал спиртное в баре. Когда последний отлучился на некоторое время, Бедный украл оставленное на столе портмоне, в котором находилась банковская карточка. Пин-код ее он подсмотрел еще раньше. В тот же день с этой карточки злоумышленник снял 350 тысяч рублей, а назавтра — еще 40 тысяч. Кстати, когда дело дошло до суда, виновному пришлось вернуть не только эти суммы, но и возместить товарищу моральный ущерб, который был оценен в 150 тысяч рублей.

Случчанин Сергей Кощевский нашел утерянную кем-то карточку одного из крупных белорусских банков. А при расчетах ею в магазинах указывать пин-код не надо. Кощевский покупал спиртное и сигареты целыми блоками, а затем отдал карточку своей сожительнице и предложил сделать то же самое. Всю незаконно купленную водку и вино выпить не успели. При обыске часть напитков милиция изъяла.

Владимир Сытько и Александр Шелег также нашли карточку этого же банка. Они пришли в магазин и стали покупать спиртное. В результате кроме больной головы на следующий день получили еще и неприятности с законом, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Белорусскую ниву».

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