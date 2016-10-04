Новости Беларуси. Верховный суд оставил в силе смертный приговор убийце двух девушек из Гомеля. Как ранее сообщалось, сотрудник одного из предприятий города совершил эти преступления с интервалом в год. После первого убийства мужчина не попал в ряды подозреваемых, а вот во втором случае выйти на его след помогли кадры с камер видеонаблюдения.

Мужчина предлагал своим коллегам подвезти их на работу, а сам отвозил женщин в гараж, насиловал и убивал.

В ходе расследования было допрошено около 200 свидетелей и проведены десятки экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.