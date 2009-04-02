Суд Ленинского района Минска вынес приговор организаторам сети порностудий

Длительные сроки заключения получили шесть человек: граждане Беларуси и России.

Как ранее сообщал наш канал, в столице на съёмной квартире, была ликвидирована порно-студия, изъяты фото и видеопродукция, аппаратура для съемок - всего на сумму свыше 15 тысяч Выяснилось, что с сентября 2007 по февраль 2009 белорусский коммерсант и гражданин России изготавливали порно-продукцию и распространяли её в Интернете.

- На скамье обвиняемых находится 6 человек. Граждане Российской Федерации получили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждый, - рассказал телеканалу СТВ Дмитрий Лукьянов, прокурор отдела прокуратуры г. Минска. - Граждане Республики Беларусь получили наказание от 3 до 4 лет лишения свободы каждый. Сторонам предоставлено право для вынесения кассационного протеста в 10-дневный срок.