Студенты выращивали коноплю в шкафу

Лабораторию по выращиванию конопли выявили столичные оперативники в минской квартире. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками милиции в Минске были задержаны 18-летний студент-первокурсник одного из вузов столицы и девятиклассник, у каждого из которых изъято по 0,5 грамм наркотического вещества гашиш.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вещество они приобрели у своего знакомого – студента того же вуза, где учится и первый задержанный. Во время обыска в его квартире было изъято небольшое количество марихуаны, а также мини-лаборатория по выращиванию конопли. Горшки с первыми нарковсходами находились в специально оборудованном шкафу, где была установлена подсветка с таймером, подогрев с термометром и вентилятор. Как отметили оперативники, возделывание конопли производилось с соблюдением всех агрономических тонкостей.

В отношении задержанных покупателей возбуждено уголовное дело по первой части статьи 328 УК о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, в отношении продавца – по второй части той же статьи (за торговлю наркотиками предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет).