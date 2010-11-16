Студенту из Донецкой области грозит 6 месяцев ареста за обнаженную фотосессию в социальной сети

Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего студента. Его обвинили в распространении порнографии, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

Как поясняет издание, на юзерпик в одной из социальных сетей (о какой конкретно сети идет речь, не уточняется) студент поместил изображение своего пениса. Кроме того, он сделал фотосессию в обнаженном виде и выложил фотографии на свою страницу. По данным издания, студент пытался сниматься в эротических ракурсах.



На фотографию милиционеры попали, как сообщается, во время «мониторинга социальных сетей». Студента допросили. Он заявил, что, размещая себя в сети голым, рассчитывал «устроить свою личную жизнь». По словам представителя городского управления милиции Александра Силаева, молодой человек уже «признал общественную вредность своих деяний». Ему грозит штраф или шестимесячный арест.



Откровенные фотографии студента из интернета, по информации издания, уже удалены, сообщает www.ctv.by .