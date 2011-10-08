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Студентка медуниверситета, возможно, отравилась ртутью в общежитии в Минске

08 октября 2011 13:03
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Об этом сообщает газета «Минский курьер».

Инцидент произошел вечером в одном из жилых блоков общежития БГМУ. По словам свидетелей, две студентки, дежурные по уборке, обнаружили в туа­лете ртуть, которая, скорее всего, вылилась из разбитого градусника, но не сразу поняли, что это за вещество. А поэтому спокойно продолжали заниматься своим делом, пока одной из них не стало плохо.

Помощник начальника минского городского управления МСЧ Виталий Дембовский рассказал, что в 20.30 в службу спасения поступило экстренное сообщение из общежития медуниверситета. Уже в 21.00 бойцы подразделения закончили все работы: собрали ртуть и обработали спецрастворами пораженную поверхность.

Анд­рей Шмигельский, заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи:
Мы оперативно обследовали пациентку. Ждем результатов лабораторных анализов. Состояние здоровья студентки удовлетворительное. Если диагноз не подтвердится, в ближайшее время отпустим ее домой.

# происшествия # Ртуть

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