Студент расстрелял однокурсников в Венгрии

Трагедия произошла в университете венгерского города Печ [6 фото]

Сейчас медики борются за жизнь пострадавших. Один из раненых находится в критическом состоянии. Медики извлекли из его тела пять пуль.

Трагедия произошла накануне. 23-летний молодой человек ворвался в здание вуза и без видимых причин открыл стрельбу по сокурсникам. Погиб один из студентов, трое тяжело ранены.

Преступник добровольно сдался полиции. Несколько лет он был членом спортивного стрелкового клуба и имел официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия. Руководство университета назвало этот инцидент трагедией национального масштаба.