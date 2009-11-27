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Студент расстрелял однокурсников в Венгрии

27 ноября 2009 09:16
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Трагедия произошла в университете венгерского города Печ [6 фото]

Сейчас медики борются за жизнь пострадавших. Один из раненых находится в критическом состоянии. Медики извлекли из его тела пять пуль.

Трагедия произошла накануне. 23-летний молодой человек ворвался в здание вуза и без видимых причин открыл стрельбу по сокурсникам. Погиб один из студентов, трое тяжело ранены.

Преступник добровольно сдался полиции. Несколько лет он был членом спортивного стрелкового клуба и имел официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия. Руководство университета назвало этот инцидент трагедией национального масштаба.

# происшествия # Фотофакт

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