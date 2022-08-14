Стрелял в сожительницу, поджёг свой дом и скрылся – в Чечерском районе задержали нетрезвого мужчину

Новости Беларуси. В Чечерском районе правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О выстрелах сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники милиции.
Новости Беларуси. В Чечерском районе правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О выстрелах сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники милиции.
Выяснилось, что 62-летний местный житель подшофе во время ссоры ударил свою сожительницу. Когда та попыталась убежать, стал в нее стрелять. Жертве удалось спрятаться у соседей.
Но на этом мужчина не остановился: он поджег свой дом и скрылся. В результате беглец был задержан. У него изъят обрез незарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья и нож.