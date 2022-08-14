Прямой эфир

Стрелял в сожительницу, поджёг свой дом и скрылся – в Чечерском районе задержали нетрезвого мужчину

14 августа 2022 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Чечерском районе правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О выстрелах сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники милиции.  

Стрелял в сожительницу, поджёг свой дом и скрылся – в Чечерском районе задержали нетрезвого мужчину-1

Выяснилось, что 62-летний местный житель подшофе во время ссоры ударил свою сожительницу. Когда та попыталась убежать, стал в нее стрелять. Жертве удалось спрятаться у соседей.  

Стрелял в сожительницу, поджёг свой дом и скрылся – в Чечерском районе задержали нетрезвого мужчину-4

Но на этом мужчина не остановился: он поджег свой дом и скрылся. В результате беглец был задержан. У него изъят обрез незарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья и нож.  

# Криминал # происшествия # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Слонимском районе разбился аэроплан – два человека погибли
14 августа 2022 07:48

В Слонимском районе разбился аэроплан – два человека погибли

Байкер из Германии погиб в Минской области. Мотоциклист врезался в МАЗ
12 августа 2022 15:09

Байкер из Германии погиб в Минской области. Мотоциклист врезался в МАЗ

За два года украли почти 500 коров! Крупную преступную схему раскрыли в Калинковичском районе
12 августа 2022 07:56

За два года украли почти 500 коров! Крупную преступную схему раскрыли в Калинковичском районе