Стрельба в центре Минска

В 10 лет тюрьмы суд может «оценить» «шалость» минчанина, который ночью решил пострелять по машинам.

Неожиданная идея родилась у большой компании молодежи после изрядного подпития. Водитель отделался незначительными травмами, а вот вмиг протрезвевшие «герои» остаток ночи провели в компании спецназа.

Дом у перекрестка приобрел печальную славу еще в июне 41-го. Тогда это место в центре столицы стало братской могилой для сотни человек, пытавшихся укрыться от бомбардировки немецкой армии. Драматичный эпизод, к счастью, без смертельного исхода – произошел здесь и накануне.

Молодые люди большой веселой компанией отправились в гости к другу. Как оказалось, к пьяным дебошам 20-летнего парня соседи уже привыкли. Вот и тогда родители уехали на дачу. Чем не повод устроить очередную посиделку? Алкоголь разливался в рюмки без перерывов. Анекдоты, карты, веселые рассказы из жизни, и музыка – на полную громкость.

Вечеринку в пьяном угаре надо было разбавить. Хозяин квартиры вспомнил, что где-то у родителей в шкафу лежит пневматический пистолет. Все вместе вышли на балкон пострелять. От недетских шалостей с пистолетом – приглашенные девушки были в восторге.

Яблочком, в которое попал молодой человек – оказался водитель Форда. Автомобиль остановился на светофоре. Стрелявший, целился в колесо. Только под высоким градусом стрелку трудно было попасть в десяточку. Пьяная пуля пролетела в открытую форточку и попала случайной мишени прямо в ногу. Началось сильное кровотечение, и без медицинской помощи водителю было уже не обойтись. Благо больница оказалась прямо через дорогу. Историей новоиспеченного пациента врачи были обескуражены.

Тем временем – компания в испуге затаилась. На звонки и стук в дверь – уже трезвомысялящий хозяин решил не реагировать.

Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении пьяного снайпера – сотрудники правоохранительных органов решат в ближайшее время. В этом случае – парню грозит до 10 лет лишения свободы. Что бы не решил суд – с пьянством молодой человек на некоторое время, похоже, завяжет.