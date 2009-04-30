Стрельба по-американски в нефтяной академии в Баку (ФОТО)

Число убитых по официальным данным возросло до 17 человек, из них шестеро умерли в больницах от полученных ран.

Уже установлена и личность преступника – это гражданин Азербайджана, постоянно проживавший в Грузии. Стрельба началась утром во дворе учебного заведения. Повздорив со своими собеседниками, преступник сначала открыл огонь по ним, а затем ворвался в здание академии, где продолжил стрельбу, а потом покончил с собой. Мотивы преступления пока неясны. На месте трагедии работают следователи.

Официальный список погибших:

1. Талех Мамедов (21 год)

2. Айна Гурбанова (46 лет)

3. Юсиф Бандалиев (20 лет)

4. Тамелла Азизова (58 лет) - преподавательница академии (и мать корреспондента «Интерфакс-Азербайджан» Азиза Азизова)

5. Рамиз Абдуллаев (проректор академии)

6. Аяз Багиров (21 год)

7. Шафа Мамедова (31 год) – эта женщина 15 дней назад вышла замуж, она выпрыгнула из окна, спасаясь от стрелка (спасти ее не удалось)

8. Амин Абдуллаев

9. Савалан Джаббаров

10. Земфира Гусейнова (лаборантка академии)

11. Джейхун Асланов

Имена шестерых человек, скончавшихся в больнице, уточняются. Известно, что среди них 2 гражданина Судана и один сириец.