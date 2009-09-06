Стрельба на московском рынке

В результате массовой драки и перестрелки между гражданами Таджикистана на территории торгового центра пострадали пять человек.

Все пострадавшие госпитализированы - четверо с огнестрельными ранениями из травматического оружия и один с ножевыми ранениями. Несколько человек были задержаны милицией. Остальные участники драки скрылись на двух автомобилях ВАЗ 2109, для их поиска введен план «Перехват».

Причины конфликта, который перешел в потасовку и завершился перестрелкой, выясняются. Ранее поступали сообщения о том, что несколько человек избили мужчину на рынке и скрылись, однако впоследствии представители правоохранительных органов заявили, что погибших нет, сообщает