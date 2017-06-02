«Страшно стало, когда он споткнулся и повернулся на нас»: в Новополоцке школьницы задержали грабителя

Новости Беларуси. Пятиклассницы из Новополоцка самостоятельно вернули похищенные телефоны и помогли задержать грабителя. Инцидент произошел, когда девочки играли в волейбол. В это время прохожий схватил их вещи и побежал. Правда, завладеть имуществом школьниц для 39-летнего мужчины стало не так-то просто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волейбол юные спортсменки тут же сменили на бег с препятствиями. Минут 10 девчонки гоняли взрослого мужчину по дворам микрорайона.

Софья Шашкина, учащийся гимназии № 1 Новополоцка: Я лицом стояла к телефонам. Подбежал мужчина, схватил телефоны, и я начала кричать.

Девочкам – 33 года на троих. Мужчине – 39. Тем не менее школьницам удалось загнать его в подъезд пятиэтажки.

Диана Романова, учащийся гимназии № 1 Новополоцка: Я успела догнать его и схватила за руку. Он в это время немножко постоял, бросил телефоны и побежал. Мы с подругой забрали эти телефоны и побежали дальше догонять вора.

На странную погоню обратил внимание проезжающий мимо мужчина. Он и вызвал милицию. А злоумышленник подгадал момент и умудрился скрыться.

Полина Пирогова, учащийся гимназии № 1 Новополоцка:

Когда мы сели в милицейскую машину, мы стали ездить по дворам и искать его по внешнему виду.

Приметы девочки запомнили хорошо: синие джинсы, черный гольф, легкая спортивная куртка с белыми полосами.

Анастасия Бут, СТВ:

Бегая от школьниц, мужчина опоздал на автобус до Боровухи, где живет. Это в 10 километрах от Новополоцка. В итоге маршрут пришлось изменить. Начальной точкой стала эта остановка, где, собственно, и задержали злоумышленника, конечной – отделение милиции.

Девочки признаются: не задумывались над тем, что погоня может обернуться как-то иначе. Позже за героический поступок их поблагодарили милиционеры и следователи. А за то, что подвергли свои жизни опасности, уже поругали родители.

Диана Романова:

Мне вот страшно не было. Я видела цель и бежала к ней.

Софья Шашкина:

У нас были такие эмоции, что в этот моменты мы не задумывались, страшно нам или нет.

Полина Пирогова:

Страшно стало тогда, когда он споткнулся и повернулся на нас. Мало ли что…