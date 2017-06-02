«Страшно стало, когда он споткнулся и повернулся на нас»: в Новополоцке школьницы задержали грабителя
Новости Беларуси. Пятиклассницы из Новополоцка самостоятельно вернули похищенные телефоны и помогли задержать грабителя. Инцидент произошел, когда девочки играли в волейбол. В это время прохожий схватил их вещи и побежал. Правда, завладеть имуществом школьниц для 39-летнего мужчины стало не так-то просто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Софья Шашкина, учащийся гимназии № 1 Новополоцка:
Я лицом стояла к телефонам. Подбежал мужчина, схватил телефоны, и я начала кричать.
Волейбол юные спортсменки тут же сменили на бег с препятствиями. Минут 10 девчонки гоняли взрослого мужчину по дворам микрорайона.
Диана Романова, учащийся гимназии № 1 Новополоцка:
Я успела догнать его и схватила за руку. Он в это время немножко постоял, бросил телефоны и побежал. Мы с подругой забрали эти телефоны и побежали дальше догонять вора.
Девочкам – 33 года на троих. Мужчине – 39. Тем не менее школьницам удалось загнать его в подъезд пятиэтажки.
На странную погоню обратил внимание проезжающий мимо мужчина. Он и вызвал милицию. А злоумышленник подгадал момент и умудрился скрыться.
Полина Пирогова, учащийся гимназии № 1 Новополоцка:
Когда мы сели в милицейскую машину, мы стали ездить по дворам и искать его по внешнему виду.
Приметы девочки запомнили хорошо: синие джинсы, черный гольф, легкая спортивная куртка с белыми полосами.
Анастасия Бут, СТВ:
Бегая от школьниц, мужчина опоздал на автобус до Боровухи, где живет. Это в 10 километрах от Новополоцка. В итоге маршрут пришлось изменить. Начальной точкой стала эта остановка, где, собственно, и задержали злоумышленника, конечной – отделение милиции.
Девочки признаются: не задумывались над тем, что погоня может обернуться как-то иначе. Позже за героический поступок их поблагодарили милиционеры и следователи. А за то, что подвергли свои жизни опасности, уже поругали родители.
Диана Романова:
Мне вот страшно не было. Я видела цель и бежала к ней.
Софья Шашкина:
У нас были такие эмоции, что в этот моменты мы не задумывались, страшно нам или нет.
Полина Пирогова:
Страшно стало тогда, когда он споткнулся и повернулся на нас. Мало ли что…
Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:
Благодаря смелым и грамотным действиям пятиклассниц преступление было раскрыто по горячим следам. Мужчина задержан. В настоящее время дело окончено производством, а девочки поощрены от имени следователей, сотрудников органов внутренних дел на линейке, которая прошла в гимназии № 1.
Вскоре мужчина снова предстанет перед судом. В девятый раз. И в первый – пойманный детьми.