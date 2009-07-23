Страшная находка жительницы Жлобина

Придя проверить принадлежащий ей нежилой дом, обнаружила в нем включенный в сеть холодильник, обмотанный скотчем, а в нем хозяйственную сумку с трупом женщины в стадии гнилостного разложения.

Об этом сообщили в прокуратуре Жлобинского района. При проверке страшной находки выяснилось, что владелица пустующего дома обнаружила тело горожанки 1957 года рождения, которая значилась как пропавшая без вести с ноября 2008 года. Тогда с заявлением в милицию об исчезновении матери обратилась её дочь. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов не удавалось установить местонахождение женщины.

Только сейчас восстановилась картина произошедшего. По предварительной версии, женщина погибла от руки сына 1984 года рождения, который уже задержан и дал признательные показатели. В ссоре из-за злоупотребления матерью спиртными напитками и ее асоциального поведения он избил мать, в результате чего та скончалась. Сын упаковал труп матери в сумку и хранил его в холодильнике своего дома, где практически никто не бывал, поскольку сын работал в Могилевской области.

Но после того, как сотрудники правоохранительных органов в очередной раз вызвали его в милицию (сын прошел тестирование по системе «Полиграф», но оставалось подозрение, что женщина не могла бесследно исчезнуть), мужчина решил перепрятать тело и попросил знакомых дать ему ключи от их нежилого дома, куда и завез холодильник с трупом.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, передает корреспондент БЕЛТА.