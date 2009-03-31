Страшная находка в Ботаническом саду в Минске

У забора обнаружен труп. Тело, завёрнутое в покрывало, пролежало здесь около полугода.

По версии оперативников: сын задушил мать в семейной ссоре. Убийство произошло в конце августа прошлого года. Сначала душегуб несколько месяцев прятал жертву во дворе частного дома, а в декабре подбросил в оранжерею. Как оказалось, 25-летний парень – рецидивист, трижды судим за разбои и грабежи.

- Между нашей потерпевшей и её сыном произошла ссора, - рассказал телеканалу СТВ старший помощник прокурора города Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Сергей Балашев. - Ссора произошла в квартире и переросла в драку, в ходе которой сын задушил свою мать. Далее несколько месяцев до декабря восьмого года он хранил труп в подсобном помещении, расположенном возле жилого дома. После этого, когда наступили холода, он перенес труп на территорию Ботанического сада и перебросил его через забор.