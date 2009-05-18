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Страшная катастрофа в Китае

18 мая 2009 11:47
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До шести возросло число погибших в результате обрушения эстакады в Центральном Китае. 17 ранены.

Двухсотметровый участок недействующего путепровода обрушился на проходящую внизу городскую магистраль с автотранспортом. Под обломками оказались 19 автомобилей и автобус. На месте ЧП работают спасатели. Ведется расследование.

В Бельгии шоколадный фестиваль подарил жителям и гостям страны массу сладкого удовольствия. В распоряжении посетителей оказался стенд длиною в 25 метров, на котором красовались тысячи конфет самых разных сортов. От лакомства в считанные минуты ничего не осталось. Особый восторг вызвали у сладкоежек шоколадные статуэтки, созданные вручную профессиональными скульпторами.

# происшествия

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