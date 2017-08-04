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Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб

04 августа 2017 16:34
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Новости Беларуси. Страшная авария на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб-1

Два часа назад в аварии погиб мотоциклист. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением при перестроении и врезался в столб.

Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб-3

Байк разорвало на две части, а мужчина погиб на месте. Кроме того, мотоцикл задел двигавшийся рядом автомобиль. На месте продолжают работать следователи. Движение ограничено.

Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб-5

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