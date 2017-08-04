Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб

Новости Беларуси. Страшная авария на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два часа назад в аварии погиб мотоциклист. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением при перестроении и врезался в столб.