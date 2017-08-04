Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб

Новости Беларуси. Страшная авария на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Страшная авария на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Два часа назад в аварии погиб мотоциклист. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением при перестроении и врезался в столб.
Байк разорвало на две части, а мужчина погиб на месте. Кроме того, мотоцикл задел двигавшийся рядом автомобиль. На месте продолжают работать следователи. Движение ограничено.