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Страшная авария на электростанции

17 августа 2009 14:33
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Жертвами аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии стали 8 человек.

Около десяти в больницах. Судьба еще сорока двух сотрудников гидроэлектростанции не известна.

На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы. Станция на данный момент работает в холостую. Подачу электроэнергии на ряд крупных промышленных предприятий ограничили.

Рассматривается две версии происшествия. Одна из них - мощный гидроудар, который вызвал обрушение стены и кровли одного из машинных залов. Согласно другой версии, ЧП случилось из-за взрыва масляного трансформатора.

Точные причины  устанавливаются.

# происшествия

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