Столкновения в Пакистане: 30 человек погибли

Массовые столкновения произошли в крупнейшем пакистанском городе Карачи. Десятки ранены.

Противостояние идет уже более суток между политическими и этническими группировками. Первый инцидент произошел вечером 19 октября на оживленном рынке. Неизвестные подъехали на мотоциклах и открыли огонь по торговцам и покупателям. Позднее выстрелы звучали и в других частях города, иногда прямо посреди улиц. Власти ввели в мегаполис спецподразделения, которые пытаются взять ситуацию под контроль. Однако пока обстановка в Карачи напряженная.