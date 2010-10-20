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Столкновения в Пакистане: 30 человек погибли

20 октября 2010 09:21
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Массовые столкновения произошли в крупнейшем пакистанском городе Карачи. Десятки ранены.

Противостояние идет уже более суток между политическими и этническими группировками. Первый инцидент произошел вечером 19 октября на оживленном рынке. Неизвестные подъехали на мотоциклах и открыли огонь по торговцам и покупателям. Позднее выстрелы звучали и в других частях города, иногда прямо посреди улиц. Власти ввели в мегаполис спецподразделения, которые пытаются взять ситуацию под контроль. Однако пока обстановка в Карачи напряженная.

# происшествия # Фотофакт

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