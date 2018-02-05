Столкновение трамвая и Nissan в Минске: кадры с места событий

По информации МЧС, авария случилась вечером 4 февраля на улице Якуба Коласа.

Новости Беларуси. В Минске произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая.

Легковой автомобиль Nissan столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту №1. Водитель Nissan был деблокирован из транспортного средства сотрудниками МЧС.

В конце минувшего года в Минске произошло ДТП с участием общественного транспорта.