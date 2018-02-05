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Столкновение трамвая и Nissan в Минске: кадры с места событий

05 февраля 2018 07:38
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Новости Беларуси. В Минске произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая.

По информации МЧС, авария случилась вечером 4 февраля на улице Якуба Коласа.

Столкновение трамвая и Nissan в Минске: кадры с места событий-1

Фото: МЧС

Легковой автомобиль Nissan столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту №1. Водитель Nissan был деблокирован из транспортного средства сотрудниками МЧС.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Столкновение трамвая и Nissan в Минске: кадры с места событий-4

Фото: МЧС

В конце минувшего года в Минске произошло ДТП с участием общественного транспорта.

На Площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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