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Столкновение поездов в Бельгии признано самой крупной железнодорожной катастрофой в истории страны

16 февраля 2010 09:18
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Движение высокоскоростных поездов, связывающих Брюссель с Парижем и Лондоном, восстановят не ранее среды. Напомним, сбой произошел из-за железнодорожной катастрофы.

Накануне в пригороде бельгийской столицы по невыясненным пока причинам на одном и том же пути оказались два поезда. Составы на огромной скорости врезались друг в друга. Удар был такой силы, что искореженные вагоны повредили линии электропередачи над железнодорожными путями.

По официальным данным, погибли 18 человек, ранены – более 150. Столкновение поездов под Халле признано самой крупной железнодорожной катастрофой в истории страны.

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