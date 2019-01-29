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Столкновение МАЗ и Audi в Минске: один человек погиб, четыре – пострадали

29 января 2019 07:39
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Новости Беларуси. В Минске пассажир легкового автомобиля погиб в аварии с грузовиком.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП случилось ночью 29 января. Водитель Audi, ехавший по улице Кабушкина, на перекрестке с Партизанским проспектом столкнулся с автомобилем МАЗ, который остановился впереди на красный сигнал светофора.

В результате случившегося погиб пассажир легкового автомобиля. Еще четыре человека – три пассажира и водитель Audi – госпитализированы. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Столкновение МАЗ и Audi в Минске: один человек погиб, четыре – пострадали -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По факту аварии проводится проверка.

Установлено, что водитель легковушки был лишен права управления ТС до марта 2021 года за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.16 КоАП РБ (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

В середине января в столице BMW ушёл в неуправляемый занос и врезался в столб (читать далее).

# Авария в Минске # происшествия

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