Столкновение МАЗ и Audi в Минске: один человек погиб, четыре – пострадали

Новости Беларуси. В Минске пассажир легкового автомобиля погиб в аварии с грузовиком.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП случилось ночью 29 января. Водитель Audi, ехавший по улице Кабушкина, на перекрестке с Партизанским проспектом столкнулся с автомобилем МАЗ, который остановился впереди на красный сигнал светофора.

В результате случившегося погиб пассажир легкового автомобиля. Еще четыре человека – три пассажира и водитель Audi – госпитализированы. Водитель грузового автомобиля не пострадал.