Столкновение Land Rover и Merсedes под Светлогорском: погибли два человека

Новости Беларуси. В Светлогорском районе произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

Как сообщает «СБ. Беларусь Сегодня» со ссылкой на ГАИ Светлогорского РОВД, авария произошла вечером 7 марта. Столкнулись автомобиль Land Rover и микроавтобус Merсedes. Погибли два человека, которые находились в Land Rover.

Шесть человек были госпитализированы, двое – в реанимационное отделение.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В конце февраля 2018 года в Минске произошло крупное ДТП.