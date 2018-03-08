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Столкновение Land Rover и Merсedes под Светлогорском: погибли два человека

08 марта 2018 17:00
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Новости Беларуси. В Светлогорском районе произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

Как сообщает «СБ. Беларусь Сегодня» со ссылкой на ГАИ Светлогорского РОВД, авария произошла вечером 7 марта. Столкнулись автомобиль Land Rover и микроавтобус Merсedes. Погибли два человека, которые находились в Land Rover.

Шесть человек были госпитализированы, двое – в реанимационное отделение.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В конце февраля 2018 года в Минске произошло крупное ДТП.

Пьяный протаранил автомобиль, пострадал 4-летний ребенок (читать далее).

# происшествия # Авария в Гомельской области

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