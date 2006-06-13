Столичными оперативниками задержана группа фальшивомонетчиков

Группа фальшивомонетчиков, которая орудовала на территории Беларуси, Украины, России, Узбекистана и Казахстана с 2004 года, задержана Минскими оперативниками.

Преступники на протяжении двух лет изготавливали поддельные купюры номиналом 100 и 500 евро. Деньги задержанные успешно сбывали доверчивым гражданам, приобретая вещи по объявлениям в газетах.

Каждый из преступников имеет за плечами не одну судимость за грабежи, разбои и даже убийства. Организатором группы являлся гражданин Литвы Пуцейко Александр, остальные четверо - граждане Беларуси. Схема, по которой действовали преступники, довольна проста. На купюрах достоинством пять тысяч рублей банка России, вышедших из обихода еще в 1992 году меняли дату на 2006. Деньги приобретали у коллекционеров за копейки, а в итоге получалась весомая прибыль. С евро поступали еще проще: на купюрах Суринама и Зимбабве с помощью компьютерной техники рисовали символы европейской валюты. Затратив на изготовление 10 долларов, дешевая 500-рублевая бумажка превращалась в 500 евро.

Сотрудниками УБЭП совместно с подразделением СОБР преступники были задержаны перед очередной <командировкой> в Казахстан до отправления поезда. При личном досмотре обнаружены 2,5 тысячи евро и 10 тысяч рублей Российской Федерации. В настоящее время они находятся в СИЗО, возбуждены уголовные дела по статье 221 часть II за хранение поддельных денежных знаков. Задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Если кто-то пострадал от действий фальшивомонетчиков, сотрудники столичной милиции просят позвонить по указанным телефонам.

252-02-02, 213-08-35