Столичные оперативники провели уникальную спецоперацию

Изъята крупная партия героина – свыше 2,5 тысяч доз.

Поставщик задержан. Установлено, что изъятый наркотик прибыл из России и предназначался для распространения в Минске. По оперативной информации, этот канал поставки героина действовал в течение двух месяцев.

– Известно о всей цепочке. Как наркотик поступал из Российской федерации и как реализовывался у нас, – рассказал журналистам начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр ЛАСТОВСКИЙ. – Распространением занималась 38-летняя минчанка проживавшая в частном секторе Московского района столицы. Оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания.