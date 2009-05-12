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Столичные оперативники провели уникальную спецоперацию

12 мая 2009 14:58
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Изъята крупная партия героина – свыше 2,5 тысяч доз.

Поставщик задержан. Установлено, что изъятый наркотик прибыл из России и предназначался для распространения в Минске. По оперативной информации, этот канал поставки героина действовал в течение двух месяцев.

– Известно о всей цепочке. Как наркотик поступал из Российской федерации и как реализовывался у нас, – рассказал журналистам начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр ЛАСТОВСКИЙ. – Распространением занималась 38-летняя минчанка проживавшая в частном секторе Московского района столицы. Оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания.

# происшествия

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