Столичная милиция задержала <минера>

Подозреваемый в ложном минировании жилого дома по улице Берута в Минске уже дает показания сотрудникам милиции. Несколько дней назад поздно вечером в милицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании жилого дома. По указанному адресу были оперативно направлены наряды Фрунзенского РУВД и группа разминирования. Более 350 жильцов были эвакуированы, после чего здание и прилегающая территория обследованы. Взрывные устройства обнаружены не были. По данному факту во Фрунзенском РУВД было возбуждено уголовное дело по статье 340 УК Республики Беларусь - "заведомо ложное сообщение об опасности". В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый минчанин, рабочий одного из столичных предприятий. Идет расследование, уточняются мотивы и обстоятельства преступления.