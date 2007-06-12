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Стихия унесла жизни 11 тысяч цыплят

12 июня 2007 16:35
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Ураганный ветер с крупным градом и ливнем повредил кровлю 32 птичников на Витебской бройлерной птицефабрике.В результате затопления помещений погибло 11 тысяч цыплят-бройлеров. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были организованы сразу же после окончания разгула стихии. В настоящее время на фабрике работает комиссия, которая определит точный размер причиненного ущерба. По предварительным данным, он уже составляет свыше 600 миллионов рублей.
# происшествия

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