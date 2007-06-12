Стихия унесла жизни 11 тысяч цыплят

Ураганный ветер с крупным градом и ливнем повредил кровлю 32 птичников на Витебской бройлерной птицефабрике.В результате затопления помещений погибло 11 тысяч цыплят-бройлеров. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были организованы сразу же после окончания разгула стихии. В настоящее время на фабрике работает комиссия, которая определит точный размер причиненного ущерба. По предварительным данным, он уже составляет свыше 600 миллионов рублей.