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Стихия на мексиканском полуострове

21 августа 2007 11:01
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Ураган "Дин", надвигающийся на мексиканский полуостров Юкатан, достиг высшей пятой категории опасности.

В центре стихии скорость ветра сейчас достигает 257 километров в час. По прогнозу синоптиков своего пика она достигнет здесь к часу дня. С курортов страны продолжается массовая эвакуация туристов. Ураган, правда, меньшей силы, уже нанес удар по Гаити, Доминиканской республике и Ямайке. Людей увозят подальше от берега в безопасные районы.

Закрылись нефтедобывающие предприятия в Мексиканском заливе. Местные власти с помощью армии оборудовали для горожан специальные укрытия. Сейчас на Ямайке закрыты аэропорты, прекращена подача электричества, во многих районах нарушена связь. На двое суток введен комендантский час. Целый месяц страна будет жить в условиях чрезвычайного положения.

# происшествия

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