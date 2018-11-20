Стая волков перебежала из Литвы в Беларусь: видеофакт

Новости Беларуси. Группа волков-перебежчиков из Литвы пересекла границу и скрылась в белорусских лесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент миграции попал на видео.

На кадрах видно, как пять диких зверей осторожно преодолевают небольшой ров по одному. Всё это произошло в Швенченском районе. Для хищников понятия государственной границы не существует. Волки могут преодолевать по 30 километров в день в поисках пропитания либо выбирая среду обитания, где нет конкурентов-сородичей.