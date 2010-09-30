Старинный колокол украли с храма Святителя Николая в Брестской области

Никто не предполагал, что звонницу в деревне Локтыши Ганцевичского района необходимо охранять от воров, она никогда не запиралась.

Отец Дмитрий, настоятель храма Святителя Николая:

Весил он около 80 кг, вылит был в Москве около 200 лет назад. Тогда хорошие звоны делали — из сплава меди, латуни, бронзы и серебра... Более ста лет висел, и никто не трогал, даже немцы во время войны не вывезли. А тут похуже фашистов кто-то нашелся!



Реальную стоимость колокола сложно назвать — сделанный в царские времена, он является антиквариатом. По мнению отца Дмитрия, образец православного искусства ХIХ века украден для чьей-то частной коллекции. Однако в Ганцевичском РОВД утверждают, что украденный звон, скорее всего, не представлял ценности.

В данный момент проводится проверка. Согласно УПК уголовное дело будет заведено только, если стоимость колокола окажется более 70 тысяч. Усложняет ситуацию тот факт, что по документам пропажа не принадлежала ни местной епархии, ни сельсовету, пишет «НГ ».