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Стали известны новые подробности в расследовании последних взрывов в московском метро

05 апреля 2010 20:53
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Следствие предполагает, что второй террористкой-смертницей является 28-летняя Марьям Шарипова, учительница одной из дагестанских школ. Ее опознал отец, увидев фотографии в СМИ.Официального подтверждения или опровержения причастности Шариповой к теракту пока нет. На данный момент проводится генетическая экспертиза на основе сверки ДНК. Пока точно известно лишь имя смертницы, взорвавшей себя на станции «Парк культуры». Это 17-летняя уроженка Дагестана Джaнет Абдурахманова. Следственной группой установлены организаторы и ряд исполнителей терактов, а также обнаружена квартира, которую снимали сообщники террористок-смертниц.
# происшествия

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