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Стали известны новые подробности автокатастрофы в Германии

16 июля 2008 17:56
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Состояние пострадавших в аварии на трассе "Берлин - Ганновер" по-прежнему вызывает опасение у медиков.
Немецкая  полиция начала расследование причин аварии на трассе "Берлин - Ганновер". Почти в 4 часа утра Фольксваген Каравелла, в котором находилось 8 белорусов, на большой скорости врезался в стоящий в пробке словацкий грузовик. На месте погибло 5 белорусов  еще трое  сейчас  находятся в больнице Магдебурга. Их Состояние медики оценивают как тяжелое.
 
Виктор Говар до сих пор не может поверить в случившееся. В  понедельник ночью ему позвонили и сообщили, что сын погиб в автокатастрофе. Буквально за день до трагедии отец сам провожал 48-летнего Валерия Говара в дорогу, вот только тогда он и подумать не мог, что эта дорога обернется в последний путь.    
 
В ту ночь, за несколько часов до аварии, на трассе "Берлин - Ганновер" образовалась пробка в несколько километров. Белорусский водитель, видимо спешил, пока машины разъедутся - ждать не стал и пошел на обгон.
 
Пять белорусов  скончались на месте, уже вчера состоялось опознание их тел. За жизнь троих  пострадавших борются в клинике Магдебурга.  Есть результаты - сегодня  один пациент уже пошел на поправку,  состояние еще двух у медиков вызывает особое беспокойство.
 
По предварительной версии микроавтобус на большой скорости  врезался в грузовик. Подлинные  причины ДТП пока выясняются. Трое пострадавших продолжают курс лечения и реабилитации в клиниках Германии. Тела погибших после соответствующих законодательству ФРГ действий будут отправлены на родину.
# происшествия

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