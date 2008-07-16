Стали известны новые подробности автокатастрофы в Германии

Немецкая полиция начала расследование причин аварии на трассе "Берлин - Ганновер". Почти в 4 часа утра Фольксваген Каравелла, в котором находилось 8 белорусов, на большой скорости врезался в стоящий в пробке словацкий грузовик. На месте погибло 5 белорусов еще трое сейчас находятся в больнице Магдебурга. Их Состояние медики оценивают как тяжелое.

Виктор Говар до сих пор не может поверить в случившееся. В понедельник ночью ему позвонили и сообщили, что сын погиб в автокатастрофе. Буквально за день до трагедии отец сам провожал 48-летнего Валерия Говара в дорогу, вот только тогда он и подумать не мог, что эта дорога обернется в последний путь.

В ту ночь, за несколько часов до аварии, на трассе "Берлин - Ганновер" образовалась пробка в несколько километров. Белорусский водитель, видимо спешил, пока машины разъедутся - ждать не стал и пошел на обгон.

Пять белорусов скончались на месте, уже вчера состоялось опознание их тел. За жизнь троих пострадавших борются в клинике Магдебурга. Есть результаты - сегодня один пациент уже пошел на поправку, состояние еще двух у медиков вызывает особое беспокойство.

По предварительной версии микроавтобус на большой скорости врезался в грузовик. Подлинные причины ДТП пока выясняются. Трое пострадавших продолжают курс лечения и реабилитации в клиниках Германии. Тела погибших после соответствующих законодательству ФРГ действий будут отправлены на родину.



Состояние пострадавших в аварии на трассе "Берлин - Ганновер" по-прежнему вызывает опасение у медиков.