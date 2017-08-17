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Стала известна причина гибели девятилетнего ребенка из Берестовицкого района

17 августа 2017 15:25
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Новости Беларуси. Названа причина смерти девятилетнего мальчика из Берестовицкого района.

В июне мальчик поехал в детский лагерь, откуда уже домой не вернулся. Школьнику стало плохо, у него поднялась температура.

Ребенка госпитализировали, и он умер в больнице – здесь подробнее.

Был проведен ряд экспертиз и исследований с целью выяснить причину смерти мальчика.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Гродненской области, ребенок умер из-за осложнений, которые были вызваны бокавирусом. Эта инфекция имеет широкое распространение, и ее симптомы схожи с другими вирусными заболеваниями.

# происшествия # Гибель детей

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