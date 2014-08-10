США: трехкратный чемпион NASCAR насмерть сбил 20-летнего пилота во время соревнований

Новости США. Трагедией закончилась гонка спринт-каров в американском штате Нью-Йорк.



Трехкратный чемпион Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) 43-летний Тони Стюарт сбил насмерть своего соперника – 20-летнего Кевина Уорда.

Во время гонки автомобиль Уорда столкнулся с машиной Стюарта.

20-летний гонщик вспылил, выбежал из машины на трассу. Стюарт продолжил гонку и на следующем круге сбил Уорда, оставшегося на трассе и грозившего Стюарту кулаком.

Уорда доставили в больницу, но спасти молодого человека не удалось. Полиция Нью-Йорка начала расследование случившегося.

Трагедия во время соревнований произошла в прошлом году в Польше: норвежский спортсмен не справился с управлением болида и врезался в толпу зрителей.

Авария произошла во время автошоу Grand Turismo Polonia в польском городе Познань. Травмы разной степени тяжести получили около 20 человек. Аварию запечатлели на видео очевидцы. На видеозаписи видно, как спорткар неожиданно сворачивает направо, после чего сбивает забор, отделяющий зрителей от трассы, и врезается в толпу (смотрите видео).