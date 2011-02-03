США накрыла снежная буря, людей экстренно эвакуируют из застрявших машин

Почти половину территории США накрыла снежная буря. Циклон затронул штаты Среднего Запада, севера и востока страны. В Чикаго, Нью-Йорке и ряде других городов выпало более 50 сантиметров снега.

Без электричества остались около 3 миллионов жилых домов. Отменены тысячи авиарейсов, затруднено или вовсе парализовано железнодорожное движение.

Под снегом оказались и автомобильные трассы. Из застрявших машин людей эвакуируют отряды национальной гвардии. Чрезвычайное положение в связи с непогодой объявлено в пяти штатах. Там не справляются с расчисткой сугробов. Причем деньги, заложенные в американский бюджет на уборку снега, из-за на редкость снежной зимы уже закончились. Одному только Чикаго нынешняя буря и ее последствия обойдутся 14 миллионов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».