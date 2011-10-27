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Срочно! В Гомельской области горит дизель-поезд

27 октября 2011 11:05
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Вечером 26 октября машинист дизель-поезда, следовавшего со станции Житковичи до станции Калинковичи, сообщил, что на перегоне Бринево-Старушки загорелся один из вагонов.

Огнем был полностью охвачен вагон №3, горел вагон №2. Сотрудники МЧС отстояли прочую часть поезда — два вагона-локомотива и два стандартных. В одном из вагонов закопчен тамбур. Третий вагон выгорел изнутри, в втором повреждены внутренняя обшивка, сидения и крыша. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание.

Когда начался пожар, в поезде находились 4 пассажира. Все они выбрались самостоятельно, пострадавших нет, сообщает ctv.by со ссылкой на сайт МЧС Беларуси..

Срочно! В Гомельской области горит дизель-поезд-1

Срочно! В Гомельской области горит дизель-поезд-3

Срочно! В Гомельской области горит дизель-поезд-5

Срочно! В Гомельской области горит дизель-поезд-7

# происшествия # Фотофакт

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