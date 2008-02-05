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Среди пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге белорусов нет

05 февраля 2008 14:35
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Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России по Санкт-Петербургу. Ранее ряд СМИ распространили информацию, что в помещении, где произошло ЧП, проживали рабочие из Беларуси. Напомним, взрыв прогремел сегодня утром на первом этаже 10-ти этажного здания. В результате пострадали три человека, один из которых от полученных травм скончался в больнице. Основная версия - неосторожное обращение с оружием. Эксперты нашли на месте происшествия части ручной гранаты. Прокуратура возбудила уголовное дело.
# происшествия

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