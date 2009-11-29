Среди пострадавших в крушении «Невского экспресса» есть гражданин Беларуси

К сожалению, точных данных о нем пока нет.

Ситуацию телеканалу СТВ прокомментировали в посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации.

Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

- По информации министра социальной защиты РФ Голиковой среди шести иностранцев, которые пострадали в ходе крушения поезда «Невский экспресс», находится гражданин Республики Беларусь. Кто он, в каком он состоянии мы пока не можем сказать. Сотрудники консульской службы посольства разбираются с соответствующей ситуацией, послали официальный запрос.

Сейчас в России продолжают собирать и анализировать данные о раненых и погибших в результате ночного теракта.

Напомним, крушение «Невского экспресса», следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, произошло в пятницу вечером на границе Тверской и Новгородской областей. Бомба была заложена под железнодорожным полотном. От мощного взрыва с рельс сошли три вагона.

По последним данным, в списке погибших – 25 человек. Всего пострадали более сотни людей. Судьба ещё 26 – неизвестна.

К этому часу движение поездов уже восстановили. Однако пока московские составы прибывают в Санкт-Петербург с отставанием от графика более чем на десять часов.